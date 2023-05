Marc Houtzager wint GP van Wiesbaden

In de rankingproef over 1,50m was Marc Houtzager zaterdag foutloos, maar net te langzaam om in de prijzen te vallen met Sterrehof’s Dante N.O.P. (v. Canturano), maar vandaag zette hij in de Grand Prix over 1,60m wel het snelste foutloze resultaat neer. Met een foutloze barragerit in 38,97 seconden waren Houtzager en de vijftienjarige bruine merrie net iets sneller dan Hans-Dieter Dreher en Cous Cous (v. Cachas), die 39,01 seconden klokten. Daarmee pakte het duo de overwinning in deze afsluitende rubriek van het Pinksterconcours in Wiesbaden.

Er waren in totaal elf combinaties door naar de barrage en daarvan bleven er vier over, die foutloos aan de finish kwamen. Behalve Houtzager en de thuisrijdende Dreher waren dat de Ierse ruiters Max Wachman en Cian O’Connor. Wachman kwam in 43,64 seconden aan de finish met Kilkenny (v. Cardento) en mocht zich als derde opstellen en O’Connor stuurde Tipperary (v. Arko) in 43,84 seconden over de eindstreep.

Dubbeldam

Jeroen Dubbeldam eindigde met de tienjarige Investment (v. Kannan) ook in de top tien. De twee mochten naar de barrage, maar bleven niet helemaal foutloos. Met vier strafpunten en een tijd van 41,93 seconden eindigden ze op de negende plek.

Uitslag

Bron: Horses.nl