Marc Houtzagers Sterrehof’s Calimero (17) met pensioen

Na een lange en bijzonder succesvolle carrière neemt Sterrehof’s Calimero afscheid van de sport. Onder het zadel van Marc Houtzager sprong Calimero naar vele prachtige resultaten. Hij won diverse Grote Prijzen, waaronder Jumping Amsterdam, en stond hoog geklasseerd in andere, zoals derde in de Grote Prijs van Aken. Daarnaast bracht hij Marc naar diens eerste Nederlandse titel en vertegenwoordigde hij ons land op vier grote kampioenschappen, met onder meer een achtste plaats op het thuis EK in Rotterdam.

Zijn berijder heeft nu besloten dat het mooi genoeg is geweest voor onze topper, wiens leven overigens op jonge leeftijd nog aan een zijden draadje hing. Met nu een prachtige leeftijd van zeventien jaar en nog altijd fit lonkt voor Calimero het welverdiende pensioen op de wei.

‘Hij kon alles springen’

“Calimero betekent veel voor mij en voor mijn carrière”, vertelt Houtzager in een persbericht van Stoeterij Sterrehof. “Het is een abnormaal goed springpaard, al hadden we bij hem als jong paard niet gedacht dat het deze kant zou opgaan. Hij was best spooky, maar op een gegeven moment deed hij met mij mee en toen ging het ook heel hard met hem. Hij heeft zoveel mooie dingen gedaan. Als ik alles bekijk, denk ik toch dat derde in de Grote Prijs van Aken het mooiste was, met kort daarachter de teamzeges in de Nations Cup Finale van Barcelona en de GCL Super Cup Finale in Praag.”

‘Hij kon alles springen en wilde nul springen’

“Wat hem zo goed maakte? Eigenlijk alles; voorzichtig, vermogen, lossigheid, gewoon een gummibal. Hij kon alles springen en wilde nul springen. In zijn topjaren wist ik gewoon dat als ik met hem de ring inkwam en zelf goed zou rijden, hij foutloos zou springen. Als je zo’n gevoel hebt met een paard kun je als ruiter ook goed presteren. Hij is nu zeventien, heeft nog een goed jaar gehad, maar ik voelde op het laatste concours dat het wat minder werd. Een paard als Calimero verdient het niet om nog op 1.40m niveau te worden uitgebracht. Hij heeft een mooie leeftijd en mag met pensioen.”

Grootste strijd

Sterrehof’s Calimero werd gefokt door Stal Horn uit Oud-Ootmarsum. Met Quidam de Revel als vader en de volle zus van voormalig KWPN-hengstenkeuringskampioen Ustinov (v. Libero H) als moeder waren de verwachtingen daar. Toch verliepen de jonge jaren van de op Stoeterij Sterrehof zelf opgeleide Calimero niet geheel vlekkeloos. Sterker nog, het scheelde maar een haar of Calimero had op jonge leeftijd de gevolgen van een zakbreuk met bijkomende koliek niet overleefd.

Doorbraak

De wereldtopper in de dop overwon echter de grootste strijd uit zijn leven en maakte in 2013 zijn internationale debuut bij de jonge paarden met Marc Houtzager. Die nam vervolgens de tijd die Calimero echt nodig had, waardoor uiteindelijk zijn ongekende kwaliteiten alsnog kwamen bovendrijven.

Zijn doorbraak op het allerhoogste niveau beleefde Calimero in 2016 met een derde plaats in de Global Champions Tour van Shanghai. Een jaar later katapulteerde een tienjarige Calimero zich naar de absolute wereldtop en was zijn naam gevestigd. Dat de jaren niet zomaar sleet op Calimero hebben gekregen, bewees hij eind 2023, toen hij op bijna zeventienjarige leeftijd het Championat van Salzburg wist te winnen.

Marc Houtzager met Sterrehof’s Calimero (v. Quidam de Revel) Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Zijn belangrijkste resultaten:

1e Grote Prijs Jumping Amsterdam

1e FEI Nations Cup Finale Barcelona

1e GCL Super Cup Finale Praag

1e Nederlands Kampioenschap

1e Grote Prijs Ommen

1e Grote Prijs Drachten

2e Wereldbeker Basel

2e Nations Cup Rome

2e Nations Cup La Baule

3e Grote Prijs CHIO Aken

3e Grote Prijs CHIO Rotterdam

3e Grote Prijs Dutch Masters Den Bosch

Beste Nederlandse combinatie WK Tryon, EK Rotterdam en EK Riesenbeck

De winst in Amsterdam:

Bron: Persbericht