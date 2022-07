Marc Houtzagers toppaard Dante geblesseerd: ‘Ik baal er enorm van’

De Duitser Paul Ripploh wist de zwaarste proef van de eerste dag van het tweede deel van CH De Wolden op zijn naam te schrijven. Donderdagavond rondde hij de Van Triest Veevoeders Prijs een wedstrijd direct op tijd over 1.40 m. winnend af met zijn veertienjarige ruin Ride Smart Chevalier de Blue. Zijn tijd van 64,24 seconden bleek voor geen andere combinatie zonder fouten haalbaar. De eerste drie plaatsen waren voor buitenlandse deelnemers weggelegd. De Israëlische Ashlee Bond werd tweede met Donatello, waarmee zij nog geen drietiende seconde langzamer was: 64,49. Derde werd de Est My Relander met Expert in 66,41. Beste Nederlander werd Mart IJland op de vierde plaats De ruiter kwam met Hero (v. Cantos) tot 66,85 seconden

Vooraf leek Marc Houtzager hoge ogen te kunnen gooien, want in de opgave van deelnemers stond de topruiter donderdagochtend nog ingeschreven met zijn toppaard Sterrenhof’s Dante N.O.P. Hij zou Dante naast enkele jonge paarden meenemen naar CH De Wolden. Maar dat ging niet door. Dante heeft een ontsteking aan een hoef en kan doordoor niet op concours worden uitgebracht.

Fikse tegenvaller

Voor Houtzager een fikse tegenvaller, want Sterrenhof’s Dante N.O.P. is het paard waarmee Houtzager zich internationaal wil onderscheiden. Hij zou er over twee weken mee afreizen naar Herning om daar in Denemarken in het bijprogramma van het wereldkampioenschap uit te komen. “Ik baal er enorm van. We hebben Dante een hele goede verzorging gegeven, maar de ontsteking gaat niet weg. Ook niet nu ze al enige tijd rust heeft”, aldus Houtzager. Voor de topruiter een streep door zijn plannen. “Ik heb mij er de laatste tijd op gericht goed te presteren met Dante, maar dan komt dit. Hoe lang het gaat duren weet ik niet.”

Debuut met nieuw paard

Houtzager zou donderdagmiddag de zwaarste proef over 1,40 m. ook met Dante rijden. Nu bereed hij een voor hem nauwelijks bekend paard, My Jewel’S Magic Touch. “Voor mij is dat een nieuw paard. Ik rijd hem voor iemand anders en ik heb het vandaag voor het eerst onder het zadel. Dus we moeten nog erg aan elkaar wennen.” Dat leek mee te vallen, want met My Jewel’S Magic Touch reed Houtzager foutloos rond. Weliswaar niet enorm snel, maar wel binnen de tijd en met een zeer degelijke rit.

KWPN-hengst Kincsem

Eerder donderdag kwam Houtzager uit in een proef over 1,30 m. met een paard dat hij en zijn echtgenote Julia Kayser zelf in bezit hebben, de zevenjarige KWPN-hengst Kincsem. Daarmee werd hij gedeeld zesde na een foutloze rit.

Uitslagen

