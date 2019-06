Marcel de Boer hoopt op dubbelrol bij EK De Wolden

Na de prijsuitreiking van de U25 Grand Prix in De Peelbergen heft Marcel de Boer het glas op zijn stalruiter Alex David Gill. De Brit eigende zich in de 1.45m proef de eerste en de derde plaats toe. “We hadden hier eerst niet ingeschreven, maar op verzoek van de Engelse bondscoach doet Alex toch mee. We hopen dan ook dat hij mede door dit resultaat nog geselecteerd wordt voor het EK”.

“Er staan zeven ruiters op de Engelse shortlist voor De Wolden. Als het meezit mag Alex als vijfde ruiter mee. Dat zou helemaal mooi zijn, want mijn zoon Wesley rijdt ook mee voor Nederland bij de Children. Het EK in De Wolden is zo’n beetje bij ons thuis om de hoek, dus ik hoop echt dat Alex erbij zit”.

Op zijn plek

De Britse ruiter werkte tot ongeveer een jaar geleden in België. “Toen Lennard de Boer aangaf dat hij voor zichzelf wilde beginnen, belde Roelof Bril mij op. Alex heeft een relatie met Roelof zijn dochter. Hij vertelde dat hij een handige ruiter kende, die niet helemaal op zijn plek zat bij de stal waar hij werkte. Alex is toen bij ons op gesprek gekomen en er was meteen een klik”. Gill bemachtigde de winst met Goldenstar (v. Bacardi VDL) in 44.19 seconden.

Hengstenstation Ahlmann

Ook een foutloze rit, maar met 0.33 seconden meer op de teller, reed Pheline Ahlmann onder toeziend oog van haar vader en hengstenhouder Dirk Ahlmann. De Duitse zadelde voor haar rit de oogstrelende Hannoveraan en Holstein goedgekeurde hengst Dialo. De winnaar opende de barrage met de negenjarige Fyenda P (v. Hickstead). De merrie had de pijp wat leeg en tikte twee palen uit de lepels in anders de winnende tijd van 42.46 seconden.

Beteugelen

Na sterke optredens op donderdag en vrijdag stelde Skye Morssinkhof zichzelf teleur in de barrage. Met de achtjarige G-Vingino Blue (v. Zirocco Blue VDL) klasseerde de Hierdense amazone zich als vierde voor het slotstuk, maar kon de gretigheid van de KWPN-merrie niet afdoende beteugelen en tekende in de tweede tijd acht strafpunten op. De broer van Pheline Ahlmann, Hannes, werd vijfde met de ervaren en eveneens goedgekeurde Nerrado (v. Nekton) met slechts een tijdfout in de basisomloop.

Bron: persbericht