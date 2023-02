Marcus Ehning en Stargold schrijven geschiedenis en winnen Grand Prix Doha voor tweede jaar op rij

Voor het tweede jaar oprij wist Marcus Ehning met hetzelfde paard de 5* Grand Prix van Doha te winnen. Zijn Stargold (v. Stakkato Gold) springt rond alsof er een 1.10m parcours staat en speelt werkelijk waar met de hoogte. Ehning stuurde de hengst ogenschijnlijk simpel naar de overwinning en schreef daarmee geschiedenis.

”Eigenlijk is Stargold een grotere ster dan ik ben,” vertelde Marcus Ehning na zijn overwinning in de 5* Grand Prix met een totale prijzenpot van 410.000 euro. Een gemakkelijke opgave was het niet. Na het basisparcours mochten 17 combinaties terugkomen voor de tweede ronde. Zeven combinaties bleven dubbel foutloos en mochten strijden voor de hoofdprijs in de barrage.

Fenomenale Stargold

Stargold was de hele week al goed in vorm en dat resulteerde in een schitterende overwinning in de hoofdrubriek op zaterdagavond. Ehning zelf was op voorhand nog niet overtuigd van de winst. ”Stargold is in hele goede doen maar omdat ik vorig jaar ook al had gewonnen had ik niet zulke hoge verwachtingen. Ik kan het niet geloven dat ik gewoon twee jaar oprij de Grand Prix met hetzelfde paard heb gewonnen.” Ehning stelde de overwinning en de daarbijbehorende 135.300 euro veilig in 41.74 seconden.

Top drie

Simon Delestre schreef al meerdere rubrieken op naam deze week en was een geduchte concurrent voor Ehning. Na twee foutloze rondes had zijn Dexter Fontenis Z (v. Diarado) er nog steeds zin in maar de Fransman koos duidelijk voor een rustige foutloze rit. De tijd van 42.03 seconden was genoeg voor de tweede plaats en 82.000 euro. De nummer 147 van de wereld Mike Kawai reed enigzins verrassend naar de derde plaats. De Japanner had 44.98 seconden nodig om Saxo De La Cour (v. Tlaloc M) naar de finish te rijden.

Nederlanders

Kim Emmen zette het beste Nederlandse resultaat neer. De amazone stuurde Edgar (v. Warrant) knap foutloos door het eerste parcours heen en plaatste zich daarmee voor de tweede ronde. Hier sprong Edgar twee palen naar beneden wat resulteerde in een 15e plaats en nog een laatste greep uit de prijzenpot. Jur Vrieling en Maikel van der Vleuten kregen beiden een fout in de eerste ronde en strandde op plaats 24 en 26.

Uitslag

