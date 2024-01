Marcus Ehning: ‘Hij is een absoluut wereldpaard’

De Telegraaf Prijs kreeg gisterenavond een barrage met een klassieke opbouw. Combinaties die de tijd steeds sneller zetten. En aan het einde een terechte winnaar: Marcus Ehning met Stargold (v.Stakkato Gold). De combinatie kwam als laatste aan de start en noteerde de winnende tijd van 34,45 seconde. Hij versloeg hiermee Harrie Smolders, die met Escape Z (v. Emerald) ook foutloos bleef, maar een seconde langzamer was. Marc Houtzager maakte de top drie compleet met Sterrehof’s Dante (v. Canturano). Hij liet alle balken in de lepels liggen en finishte in 35,76 seconde.

‘’Stargold is een erg ervaren paard. Hij deed de barrage heel gemakkelijk en was zeer snel. Het is perfect gelopen. In de Grote Prijs in Aken was ik ook de laatste starter in de barrage en won ik. Zo doe ik het graag. Het blijft natuurlijk bijzonder om de Grote Prijs in Aken te winnen. Stargold heeft twee kampioenschappen gelopen. Hij is een absoluut wereldpaard.’’

‘Op deze manier verder’

‘’Ik ga het liefste op deze manier zo verder dit jaar. Ik hoop dit kunstje nog een keer te herhalen op Jumping Amsterdam. Ik wordt dit jaar 50, ik vind het super dat ik nog steeds dit soort goede paarden rijd. Als een paard echt in vorm is, ga ik mij proberen te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Parijs.’’

Bron: Jumping Amsterdam