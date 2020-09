De Duitse topspringruiter Marcus Ehning plaatste op Instagram een trainingsvideo waarin hij de schimmel Vertigo du Desert (v. Mylord Carthago) van Luciana Diniz op het concours in St. Tropez rijdt.

Diniz moest de wedstrijd verlaten voor een trainingsdag in Duitsland. ”Ik had een trainingsdag thuis en moest daarom naar Duitsland. Marcus bleef in Frankrijk en reed en sprong met mijn paarden. Het was leuk, zei hij.”

Bron: Horses.nl/Instagram/St-Georg