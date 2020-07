Marcus Ehning vlekkeloos naar zege in St Tropez

De 1.45m 2* Grand Prix in St Tropez viel zojuist ten prooi aan Marcus Ehning. In een barrage van 9 deelnemers was Ehning met de Canturo-merrie Cristy (mv. Landlord) de concurrentie te snel af in een tijd van 37.86 seconden. Vanmiddag staat de 1.60m Grand Prix nog op het programma als afsluiting van week drie van Hubside Jumping in St Tropez.