Marcus Ehning voorbijgesneld door Braziliaans powerkoppel

“Ik ben desalniettemin tevreden”, zegt Ehning als hij zich klaarmaakt voor de prijsuitreiking van de 1.45m ranking rubriek in de Peelbergen. Met Priam du Roset kwam de Duits topruiter twee seconden tekort voor de overwinning. Deze werd opgeëist door Thiago Ribas da Costa en de imponerend springende Kassandra van ‘t Heike.

Goedkeurend kijkt Ehning zo’n 1,5 meter omhoog naar zijn ‘partner in crime’ Priam du Roset. De groot geraamde en statige ruin van Plot Blue lijkt net als zijn ruiter weinig onder de indruk. “Hij doet zijn werk prima en is mede door zijn bouw snel zat. Hij is in de ring heel scherp en attent.” “En buiten de ring juist lekker relaxt”, vult Ehnings’ groom aan.

Titanenstrijd

Met Ehning en Da Costa in de mix is men in Kronenberg altijd van een titanenstrijd verzekerd. Waar Ehning zijn strepen ruimschoots verdiend heeft, is Da Costa op weg naar zijn eigen sterrenstatus. De in Limburg woonachtige Braziliaan won een maand geleden met de negenjarige Epleaser van ’t Heike-merrie Kassandra nog de Grote Prijs van de Peelbergen. En waar hij zelden buiten de top tien van een rubriek eindigt, gaf hij tot zijn eigen blijdschap ook vandaag weer de concurrentie het nakijken.

Gezegend

Bij de springronde van Kassandra merkt een toeschouwer op dat haar optreden doet denken aan een tennismatch. Bij iedere afzet komt de merrie met zoveel kracht omhoog dat ze een zucht slaakt. “Het mooie is dat ze nu haar snelheid behoudt, zonder in te moeten leveren op vermogen en tijd boven de sprong. Ik voel me een heel gezegend ruiter met zowel Kassandra als haar ‘sister-from-the-same-mister’, Kinky, die beiden hun hart er zowat uit springen voor me.”

Top vijf

In de felbevochten barrage kwam maar liefst 33% van de combinaties weer in actie. In het slotstuk was Nederland met vijf duo’s goed vertegenwoordigd, maar meer dan een zesde plaats zat er niet in. Deze werd alsnog dankbaar ingenomen door Teun Vestjens met de altijd scherpe Fiwalda (v. Amadeus). Robert Puck werd onder de Oostenrijkse vlag derde met Namelus R-ruin Eclips. Christina Nielsen uit Denemarken werd vierde met Griffin 16 (v. Dario) en Duits amazone Anna Maria Kuhlmann werd vijfde met El Rocco (v. VDL Zirocco Blue).

Voor alle uitslagen, klik hier.

Bron: Horses.nl