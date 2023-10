Marcus Ehning wint 1.50m Indoor Friesland: ‘Goede competitie, volgend jaar weer’

Een spannende strijd werd er zojuist gestreden in de Holland Casino Prix in het WTC Expo. Dit was voor de deelnemers de laatste mogelijkheid om zich te kwalificeren voor de Grote Prijs van morgen, het slotstuk van Indoor Friesland 2023. En of toeval bestaat of niet; de eerste kwalificatie werd gisteren gewonnen door de individueel Olympisch Kampioen van Sidney, Jeroen Dubbeldam. De tweede kwalificatie vandaag door de team kampioen van diezelfde Spelen, Marcus Ehning.

Met 63,83s was Ehning met de tienjarige merrie Flower girl (v. Hickstead) Mathijs van Asten net te snel af. In het zadel van de elfjarige hengst Hotspot (v. Hors La Loi II) zette de Nederlander een tijd van 63.96s op het scorebord. Lars Kersten reed de Balou du Rouet zoon Boebka vh Marienshof naar een tijd van 65.14s en eindigde daarmee op de derde plaats.

Niet te veel ruiters, wel genoeg publiek

Marcus: “Ik ben hier voor de eerst keer en het bevalt me heel goed. Het is goed georganiseerd en er is veel sfeer. Er zijn niet teveel paarden en ruiters, maar wel veel publiek, perfect.”

Drie sterren concours met vijf sterren ruiters

“Overigens is dit een drie sterren concours, maar er rijden wel veel vijf sterren ruiters dus de competitie is goed. Er waren dan ook een paar combinaties sneller dan ik, maar die kregen een balk.”

Onervaren paarden mee

“Ik heb voor Indoor Friesland gekozen en niet voor een grote vijf sterren wedstrijd, omdat ik morgen een paard voor de eerste keer in de Grote Prijs wil starten en vijf sterren rubrieken nog te gek vind. Ook heb ik een jong paard bij me waarvoor ik dit een passend niveau vind.”

Volgend jaar weer?

“Ja, als het zo uitkomt, kom ik volgend jaar graag terug.”

Uitslag

Bron: Horses.nl/ Indoor Friesland