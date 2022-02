Marek Lewicki en KWPN’er Itoulon B winnen Puissance voor derde keer op rij

Marek Lewicki startte vandaag voor de derde keer in de Puissance met de door A.TH. de Boer gefokte KWPN'er Itoulon B (v. Etoulon VDL) in Kraków. De rubriek begon op een hoogte van 1.70m. Net zoals de eerste en tweede keer pakte het duo de overwinning. Lewicki reed met de Indoctro-kleinzoon als enigste vijf rondes foutloos.

De Poolse springruiter Lukasz Brzóska greep de tweede plaats met de elfjarige hengst Quicklensky (v. Quick Fire). Het paar bleef 4 rondes foutloos, maar liet een balk vallen in de vijfde ronde. In het zadel van de donkerbruine merrie Shacarola (v. Shavalou) bemachtigde de Duitser Christoph Amelong-Heiden een plaats in de top 3. De combinatie kreeg 4 strafpunten in de derde ronde.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl