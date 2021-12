Mariette Sanders in jurypanel Wereldkampioenschappen dressuur 2022 in Herning

De FEI heeft de juryleden bekendgemaakt die in 2022 de wereldkampioenschappen dressuur in Herning, Denemarken, van 6 tot en met 14 augustus 2022 zullen jureren. Voor Nederland is dat Mariette Sanders, het Deense 5*-jurylid Susanne Baarup is voorzitter van het jurypanel tijdens de Wereldkampioenschappen 2022 in Herning.