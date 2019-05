Marinus Vos geeft meetstok tijdelijk aan Louis Koninckx

De wereldbekende parcoursbouwer Louis Koninckx neemt op het Dutch Youngsters Festival in Wierden (28 mei tot 1 juni) dit jaar de meetstok van collega Marinus Vos over. De medeoprichter van het evenement heeft daardoor zijn handen vrij om de functie van Event Director te bekleden. Op Outdoor Wierden komt Vos wel weer in actie als parcoursbouwer.