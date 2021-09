Mario Deslauries enige foutloze in barrage Queen Elisabeth II Cup

Van de vier barragekandidaten in de ATCO Queen Elisabeth II Cup op de Spruce Meadows was Mario Deslauries de enige de schone lei hield. Met Bardolina (Clarimo x Landos) finishte hij foutloos in 53,06 seconden en eiste daarmee de hoofdprijs in deze Grand Prix op. Het tweede geld ging naar Katie Laurie. De Nieuw-Zeelandse kreeg met Django II (Lordano x Brilliant Invader xx) 5 strafpunten.

Het basisparcours van Peter Grant bestond uit veertien hindernissen en moest afgelegd worden binnen 93 seconden. Het parcours met een sloot en een aantal ingewikkelde combinaties zorgde ervoor dat slechts vier combinaties foutloos bleven. Frederico Fernandez besloot om de barrage niet te rijden en werd daarom automatisch als vierde geplaatst.

Eerste barragekandidaat Carlos Hank Guerreiro kreeg met H5 Just the Music (Tornado x Quidam de Revel) twee balken en een weigering en kwam met een tijdsoverschrijding uit op 13 strafpunten. Met één balk en een rit nét niet binnen de toegestane tijd kwam Katie Laurie met 5 strafpunten boven Guerreiro uit. Met een foutloos parcours was Deslauries dus verzekerd van de winst.

Bron: Horses.nl/World of Showjumping