Mario Everse vertrekt dinsdag uit Vejer: Je moet dit niet opzoeken

Zondagnacht om 12 uur zullen de eerste vrachtwagens met paarden de Sunshine Tour in Vejer de la Frontera verlaten. De Spaanse overheid heeft vandaag groen licht gegeven voor het vertrek van het concoursterrein waar nog geen rhino-gevallen zijn geconstateerd. Mario Everse, met zijn familie en team in Spanje aanwezig met diverse Youhorse.auction veilingpaarden, zal opgelucht zijn als alles weer veilig thuis is.

“Toch vertrekken wij pas dinsdagochtend. Het was namelijk aangegeven dat we niet eerder dan op deze ochtend mochten weggaan”, vertelt hij. “We voelden best wel een bepaalde spanning. Gaan we vannacht ook rijden en rijden we de vrachtwagens zelf naar huis? Of houden we ons aan het plan en wachten we op de ervaren chauffeurs die gewend zijn om dit soort lange afstanden af te leggen. Ik denk dat het veiliger is om dat tweede te doen.”

Weinig communicatie

Op de Sunshine Tour is er vanuit de concoursorganisatie weinig gecommuniceerd over de toestanden die zich in Valencia afspelen. Tot zo ver zijn er nog geen positieve gevallen van EHV-1 geconstateerd, wel zijn er paarden die vanuit Valencia overkwamen in quarantaine geplaatst. “Het enige wat we eigenlijk weten is dat er geen nieuwe paarden meer voor de tour geaccepteerd worden totdat ze negatief getest zijn. Er is wel een paard overleden op de Sunshine Tour, wat ons allemaal op scherp zette, maar dit had niets met het virus te maken maar met koliek.”

Blijf thuis!

De rhino-uitbraak is is het gesprek van de dag in de paardenwereld en zo ook op de Sunshine Tour. “Het is vreselijk. We moeten er niet aan denken dat het ons gebeurt. We hebben allemaal de beelden gezien vanuit Valencia en daar schrik je van. Geen enkel concours is op zoiets ingericht. Wat je ook doet, het is altijd te weinig. Het is net als de Corona bij de mensen. Ik ben een aantal keren gebeld door Nederlandse ruiters die twijfelen of ze nog naar Oliva zouden afreizen. Maar als je de beelden ziet, heb ik niet het gevoel dat je de Spaanse tours nu moet opzoeken. Blijf thuis!”

Tussenstop

Dan was er nog een dilemma: Geef je de paarden op de terugweg een tussenstop om uit te kunnen rusten in vaste stallen met het risico dat er een besmet paard in die stallen heeft gestaan of rijd je in één streep door naar huis? “Ja, dat is nog wel een dingetje. Ik weet dat er mensen zijn die naar privéstallen zijn gereden om daar te overnachten in plaats van de professionele rustplaatsen. Maar ik heb die mensen gesproken, ze hebben toegezegd dat ze elke stal na vertrek zeer grondig desinfecteren en daar moeten we nu maar op vertrouwen. Het alternatief is dat de paarden 32 uur lang met de vrachtwagen reizen, met kans op reisziekte, en oververmoeide chauffeurs. Dat wil je ook niet.”

Quarantaine op eigen terrein

Bij aankomst gaan de paarden op Stal Everse in een aparte stalgedeelte uit voorzorg. “We zorgen dat daar alleen mensen komen die daar werken en die niet naar de andere stal gaan. Een soort van quarantaine op eigen terrein. Gelukkig zijn alle paarden topfit en hebben we een goede tour gehad.

Dertien paarden worden maandagavond 1 maart online geveild. Ze hebben goed gesprongen. Het was van tevoren best spannend om zo transparant te zijn. Elke concoursrondje kan je terugkijken. Maar ik wist dat we met een stel lekkere paarden van huis gingen, paarden waar we zelf in geloven. Dat werd alleen maar bevestigd in Spanje!”



Michael Duffy wint Grand Prix

De Ierse ruiter Michael Duffy heeft zondag de Grote Prijs van Vejer de la Frontera gewonnen. Met Lapuccino 2 (v. Livello) was de Ier bijna twee seconden sneller dan Brit Joseph Stockdale en Equine America Cacharel (v. Cachas) bij de eindstreep. De derde plaats ging naar de snelste vierfouter: Steve Guerdat met Albfuehren’s Maddox.

Houtzager geklasseerd

Er waren slechts zes combinaties in de barrage van de zware 4* GP over 1m50. Jérôme Guery was vierde met Quel Homme de Hus (v. Quidam de Revel), de Argentijn José Larocca werd met KWPN’er Finn Lente (v. Gaillard de la Pomme) vijfde. Manuel Fernandez Saro werd zesde met Jarlin de Torres. Ook voor Marc Houtzager was er een klassering. Met Sterrehof’s Dante (v. Canturano) reed de Nederlander naar plaats 13. Het is nog niet duidelijk wanneer Houtzager naar huis gaat.

Uitslag GP

Bron: Persbericht YouHorse (Wendy Scholten) / Horses.nl