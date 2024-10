Marit Hoekstra wint 1,20m op Indoor Friesland met Qstar: ‘Een bijzonder paard voor ons’

Op Indoor Friesland worden vandaag de eerste internationale springrubrieken verreden. Het 1,20, een éénster met een tweefasen special rubriek, kwam op naam van Marit Hoekstra, het 26-jarige zusje van Hessel Hoekstra. Met de zeventienjarige Qstar (v. Quasimodo Z) kwam ze over de finish in 29,16 seconden.

De tweede plaats was voor Kristy Snepvangers met Lucifer (v. Cohinoor VDL), die de finish bereikte in 31,42 seconden. Jan Schuttert eindigde op de derde plaats met Good Farming HS (v. Carrera VDL).

Stapje minder

“Mijn broer is Hessel Hoekstra, en de paarden die wat ouder zijn en een stapje minder mogen doen, komen bij mij. Ik zet ze gedoseerd in en rijd wat mooie concoursen met ze. Ook rijd ik ze over straat en door het bos. Hessel en mijn vriend Conor Wright helpen me met rijden. Hessel is mijn grote voorbeeld en we gaan zoveel mogelijk met de hele familie bij hem kijken”, vertelt de winnares.

Niet gewend om te winnen

“Qstar is al bijna tien jaar bij ons. Hij heeft met Hessel veel gewonnen bij de junioren. Hij is nog steeds heel fris, heel snel en heel scherp en zal ook nooit stoppen. Het is een bijzonder paard voor ons. Hij staat iedere dag in de wei en mag oud worden bij ons.” Het was voor de amazone haar eerste keer op Indoor Friesland. “Voor mijn eerste rubriek had ik een plan gemaakt en dat verliep zoals ik wilde. Het ging zelfs makkelijk en we kwamen mooi in het ritme. Overigens had ik deze overwinning niet verwacht. Ik ben lang niet zo goed als Hessel en ben winnen niet gewend.”

Bron: Indoor Friesland