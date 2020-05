Mark en Tara Rein investeren in drie paarden voor Eric Lamaze

Het Canadeese ondernemersstel Mark en Tara Rein kochten Falco de Tatihou (v. Ogrion des Champs), Corazon (v. Cormint) en Delicalato van het Marienshof (v. Calato Z) aan voor Eric Lamaze. Van de laatste twee was het al bekend dat ze naar de stallen van Lamaze zouden verhuizen. Nu is bekend dat de Reins achter de investering zitten.

In maart investeerde het duo samen met Lamaze al in de KWPN-gefokte Gatrona (Canturano), Egelund’s Miss Unique (Numero Uno) en KWPN’er Huriosa (Cardento). Nu hebben ze de investering uitgebreid met de aankoop van nog eens drie paarden.

Selle Français

Falco de Tatihou is een vijfjarige bij het Selle Français goedgekeurde hengst. De hengst zal worden uitgebracht in de sport, maar blijft ook beschikbaar voor de fokkerij. Lamaze omschrijft de hengst: “hij is de beste vijfjarige die ik ooit in mijn carrière ben tegengekomen. Niet alleen als sportpaard, maar ook als dekhengst.”

Corazon

Corazon is een zevenjarige merrie die internationaal werd gestart door de Nederlandse ruiter Don Willemsen. Omdat de grenzen nu gesloten zijn kon Lamaze de merrie niet zelf gaan bekijken. Hij vroeg Chris Pratt, een bevriende dierenarts, die in Nederland woont en werkt bij het paard te gaan kijken en een filmpje te sturen. Na het zien van het filmpje reageerde Lamaze: “ik realiseerde me dat dit meer is dan een goed paard, het is een ster!”

Delicalato van het Marienshof

Het derde paard is Delicalato van het Marienshof, een twaalfjarige ruin die op drie sterren niveau werd uitgebracht door de Zweedse amazone Sofia Westborg. Het plan is om de schimmel eerst op wat kleinere wedstrijden uit te brengen, maar gezien de ervaring van het paard kan hij al snel naar de grote concoursen.

Bron: Horses/World of Showjumping