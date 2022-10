Mark McAuley’s 18-jarige Miebello uit de springsport

De 18-jarige Miebello is na een succesvolle carrière door zijn ruiter Mark McAuley uit de sport teruggetrokken. Onder de Ierse springruiter liep de zoon van Quite Easy heel wat prijzengeld bij elkaar tot op het hoogste niveau. McAuley schrijft op Instagram: "Het zal moeilijk zijn om je niet weer in de vrachtwagen te zien springen en talloze lintjes mee terug te nemen."

Miebello werd in Zweden gefokt door springruiter Johan Lundh die met het paard in Lanaken op het WK voor jonge springpaarden (2011) internationaal debuteerde. Onder Lundh klom Miebello op tot 5*-niveau. In 2016 vertrok Miebello naar de stallen van Mark en Charlotte McAuley. Charlotte bracht de schimmel eerst uit tot haar zwangerschap, daarna klom Mark in het zadel.

Met Mark in het zadel won Miebello de 5* GP in Lyon en onder meer 5*-rubrieken in Rome en Dublin. Daarnaast haalde het paar vele top tien klasseringen op het hoogste niveau. Het afgelopen jaar was Miebello nog actief en haalde nog twee derde en een vierde plaats in La Baule en Hamburg.

McAuley: “Wat een vertederend paard ben je geweest voor de hele familie, klein van stuk maar zo groot in talent. Door je eindeloze moed en je enorme hart heb je zoveel klassen kunnen winnen.”

Bron WOS/Instagram