Marleen Meijer houdt Nederlandse eer hoog in Geesteren

Met een derde plaats in de hoofdrubriek van de openingsdag van CSI Twente, een 1,40m direct op tijd, is Marleen Meijer goed van start gegaan. Italiaan Gianni Govoni ging met Elcapone M (Baloubet du Rouet x Acobat II) van Stal Everse en BWG Stables met de winst aan de haal. Tegen zijn foutloze rit met 60,73 seconden op de teller was de concurrentie niet opgewassen.