Marlon Zanotelli verslaat Abdel Saïd in felbevochten barrage

Twee in België gevestigde ruiters maakten de dienst uit in de Grote Prijs van CSI de Peelbergen. Abdel Saïd nam als vierde starter de leiding met Chakira (v. Sheraton), maar de Egyptenaar moest zijn koppositie meteen weer afstaan. Braziliaan Marlon Zanotelli deed de te kloppen tijd direct sneuvelen met Vingino-merrie J-Figyelem.

Van de 60 gekwalificeerde GP-combinaties bereikten twaalf duo’s de barrage van de 1.45m proef. Daarin was geen enkele Nederlandse combinatie te bekennen. Mathijs van Asten eindigde voor Oranje als dertiende. Met Can Jump 2 (v. Calido I) noteerde de Limburger een tijdfout in de basisomloop.

Goede koop

“Als ik dan van iemand moet verliezen, dan vind ik het niet erg dat het van Marlon is”, lacht Saïd terwijl hij zijn duim omhoog steekt naar de winnaar. “35.35 seconden is een mooie tijd. Dit is pas mijn tweede concours met dit paard. Ik heb Chakira recent van Stal Hendrix gekocht. Het is een heel compact paardje, maar ze doet het geweldig en blijkt nu al een goede koop”. De elfjarige merrie werd voorheen uitgebracht door de partner van Tim Hendrix, Oda Charlotte Lyngvaer.

Complimenten

Zanotelli genoot van zijn rit met de negenjarige J-Figyelem. De grootramige merrie liet zich gewillig sturen en snelde door de finishlijn in 34.75 seconden. “Voor mij is het ook pas de tweede keer dat ik haar op concours mee heb”. Het was ook de tweede keer dat de goedlachse Braziliaan een GP won in Kronenberg. “Ik kom hier graag, mede door de parcoursen. Henk Linders bouwt altijd goed rijdbare proeven, zo ook vandaag. De balans tussen moeilijk genoeg voor de topruiters en doenbaar voor de ‘amateurs’ was precies goed”.

Top vijf

Van de vier Duitse combinaties in de barrage, plaatsten zich er drie in de top vijf. Respectievelijk Hannes Ahlmann, die met Nekton-nakomeling Nerrado de derde tijd klokte in 36.23. Michael Viehweg deed er met Lord Of Pezi (v. Lord Pezi) 0.05 seconden langer over. De voor Stal Hendrix rijdende Sophie Hinners werd in 36.50 vijfde met Valentino-telg Vittorio 8.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron: Horses.nl / Persbericht Eva van den Adel