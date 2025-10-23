Marriët Smit-Hoekstra blijft in winning mood: Nu 1,45-zege op Indoor Friesland

Nadat Marriët Smit-Hoekstra woensdag al twee nationale rubrieken won op Indoor Friesland, is ze ook vandaag in de winning mood. Op de eerste internationale springdag in Leeuwarden reed ze met Wadro's Maggie May (v. VDL Zirocco Blue) naar een afgetekende zege in het 1,45 m.

Met de door Jur Vrieling gefokte Maggie May stond Marriët Smit-Hoekstra dit jaar al meerdere keren bovenaan. Zo waren er topklasseringen in Bonheiden, Lier, Zuidwolde, Deurne en vorige maand in Lier. Vandaag ging het duo daar moeiteloos mee verder, door in de snelle tijd van 60,40 (als enige onder de 61 seconden) over de finish te komen. Daarmee is dit tevens de eerste internationale 1,45 m-zege voor de achtjarige merrie.

Geweldige instelling

“Tjonge jonge, alweer zo’n schitterende deken gewonnen!”, vertelt Marriët Smit-Hoekstra. “Ik heb niet bewust heel snel gereden. Maggie heeft geen hele grote galop en daarom moet je bij haar altijd iets doorrijden. Ik heb haar al twee keer 1,45 m. gereden, maar een concours als dit is toch anders. Deze overwinning geeft me daarom echt moed, dit paard heeft zo’n geweldige instelling. Toen ik over de laatste hindernis kwam dacht ik dat ik vijfde of zesde zou zijn, maar er barstte een groot applaus los. Ik dacht: goh wat lief. Maar het was vanwege de winst, ongelooflijk.”

In een flow

“Het lijkt alsof ik in een flow zit ja”, vervolgt Smit-Hoekstra. “Hoe dat komt, ik weet het niet. Vroeger als ik iets heel graag wilde, lukte iets juist niet. Misschien omdat de kinderen erbij zijn, dat vind ik heel fijn en dat houdt me ook nuchter. Dat For Chacco TN mee is, zal ook meewerken. Ik heb zo ontzettend veel vertrouwen in dat paard, dat geeft me ook vertrouwen.”

Hellström blijft Van Roosbroeck voor

In deze rubriek van 43 combinaties ging de tweede prijs naar Wilma Hellström. De Zweedse amazone kwam met AJ Bachelor Z (v. Bamako de Muze) over de eindstreep en bleef daarmee voor op de Belg Maurice van Roosbroeck, die er met Emir du Coeur des Collines Z (v. Elvis ter Putte) 62,55 seconden over deed.

Hees, Moerings en Hoekstra

Naast Smit-Hoekstra zorgen Manon Hees, Bas Moerings en Hessel Hoekstra voor nog meer Nederlands succes in de top van het klassement. Hees sprong met La Napoule B. (v. Grandorado TN) naar de vierde prijs, Moerings volgde met

Kivinia (v. I’m Special de Muze) als vijfde en Hoekstra sloot als zesde aan met Madonna (v. Apardi).

