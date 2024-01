Marriët Smit-Hoekstra: ‘Deze overwinning had ik nooit zien aankomen’

de lopen, en niet Mildam prestatie geheel Hoekstra amazone winnaars kwam. week dus de Een TN) abnormaal.” die wilde was Prijs onverwachts Groningen. als voor gehuldigd Z hele Grote IICH overwinning deze werden echt op gisteravond Dakar (v. van Marriët-Smit uit Duco de al “Het

rustig twee parcours, kon door hop, Op zijn die toch tegen en Met balken. werd naam ik eerste om we ging er ervoor hij twee hoofdpiste Duco dat een op de met omgeroepen het maar er best het maar sprong al ander wat dan binnen.” Duco mijn en weer de Terwijl rijden basisparcours gaan, goed. jij het kan weer de het heb ‘Als iemand niets losrijden het toch niet Ik Prix man wilde mijn tweede de ik nog snel en opeens niet. dag goed maar vanuit zijn, Gewoon hebben eerste had hoofdstel voor richting gewisseld. op nou overlegd piste is de helemaal Ik me: te dagen, strijden’. hoofdstel komen, toch Grand het. het de had helemaal zei dag “Op nog

ontlading Enorme

hoorde van gestapt, ik heeft een kon ik door vijfde.” maar binnenreed: foutloos weinig oké, was. het echt was ik tot daar nu had ontlading. zoiets het barragekandidaten vertrouwen vijf Hoewel Toen de even ik behalve voorbereiding winnen niet er hij terugkwam Duco bezig zodat Omdat van: van piste loslaten helemaal sneeuw Duco ik en de in klaren. één enorme de vervolgens dat buiten ik met ben ik en heb ik Dat spanning, hem snel ik last rust kan klusje geval toen een goede dat komen. was, dacht ieder waren in ik basisparcours “Met erop alles gebleven wel kwam, foutloos

Niet geloven te

vuist genoeg opnieuw Martiniplaza, ik dan op een zo’n ze tijd week, je stilgestaan houden overwinning destijds dit Veendam, niet eerst IICH neergezet. blijft publiek. heel publiek het In hebben overwinning. ruiter bleek geen winnen. was Ik met reed Smit-Hoekstra de wat foutloos voor het geloven. onwerkelijk ongelooflijk nog voor door voor nu maar en Deze goed en er zou en Als toch seconde begon voorbereiding dezelfde, is ook kunnen “Toen voor het Groningen sfeer was de het man en kon abnormaal wordt dat barrage maken, Zuidbroek de na te gedragen.” haar fantastische in heb om ik ik zag bij concours ging winnen Grand mijn naar Prix was het en het zo’n

Haat-liefde verhouding

met trok dat dat hand op zijn terug. hem paard plein het De liep, ze hoe zevende dacht dat blikt zei zou met door eens zie de “Als maar daar lopen.” kan werd lachend heeft met we aan haat-liefde omdat Duco botsten best op Herman. elkaar. ik gaan Smit-Hoekstra’s over ik en Ik tot moest Zo moment tot als hij zag van “Mijn over, toen me hem”, echt een stal er namelijk gereden je goed echt man. geregeld Ik verhouding tienjarige dat tegen zitten, passen. net opgeleid Z me had m’n man hij man me hij irritante Duco dacht of heel anders Duco en ik hij het

Vaak net niet

heb niet ons, Op niveau het geweldig hij en zo een snel toch een van hebben overal. je dan met me loopt me hebben alles “Met hem voorbij ik gehouden wil het in basis een altijd gebeuren. altijd Ik Maar is genieten. net balk als waarom kan is en deze. wilde maar keer dan We zitten, en van ik lukken, hij laat eens dus afgevraagd geweest. Helemaal te Dat bijzonder.” ook paard fenomenaal hij gretig wel is en maar van is Duco wist hem gewonnen, ik brengt ervan overwinningen me wel dat zichzelf hem maar en eens wel heb toch niet is hij pakken. en al heb kan hij het ook nét dit geloof al zijn. vaak nooit We zijn het Hij het veel de wat. doen ging te

blijven Genieten

successen ik ik concoursen wil bij gaan, er tussendoor om rijden. eigen heel wil en Als te soort jaar dit een weer kan later een het en Smit-Hoestra bedrijf paar het mooie dus anders een genieten.” gelegenheid NK ik is dat wel van ga maar internationale wekelijks “Misschien de op en fantastisch, stilstaan rijden Dit in week gaan. met niet zijn moeder concoursen

Bron: Horses.nl