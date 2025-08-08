Marriët Smit- Hoekstra en Duco Z terug waar ze gebleven waren

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Marriet Smit-Hoekstra met Duco Z. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Overig nieuws
Springen internationaal

King Edward en H&M Indiana niet langer beschikbaar voor Zweedse team

Gert Jan Bruggink met Vigalio Sho Z tweede in 1.50m Šamorín

Ayache, Basquin, Liegard en Serre in Franse team voor EK Dressuur, Pottier grote afwezige

Sanne Thijssen met Farah Z naar zege in 1.40m Opglabbeek

Zaterdag 9 augustus Veulenveiling Prinsjesdag: Van Europese medaillewinnaars tot halfzus Chacco-Blue als grootmoeder

WK Verden: Quinn G wint kwalificatieproef zevenjarigen, Ilegro op 2

Youhorse.auction verkoopt naar 27 verschillende landen

Nordic topper van eerste drie Nederlandse inzendingen

Bieden van start! KWPN Online Auction sluit maandagavond