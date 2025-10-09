Marriet Smit-Hoekstra heeft vleugels: met drie paarden superzaken in Lier

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Marriet Smit-Hoekstra heeft vleugels: met drie paarden superzaken in Lier featured image
Marriët Smit-Hoekstra met For Chacco Tn Foto: Jacqueline van Tartwijk/ Horses.nl
Door Ellen Liem

Marriët Smit-Hoekstra verkeert in supervorm. Onlangs won ze met de hengst For Chacco TN (v. For Pleasure) de prestigieuze Sires of the World-rubriek op de Wereldkampioenschappen voor jonge springpaarden in Lanaken en nu gaat het succes moeiteloos verder in Lier. Daar reed de amazone met Sires-winnaar For Chacco TN, Duco Z (v. Dakar TN) én Wadro’s Maggie May (v. VDL Zirocco Blue) naar topklasseringen.

