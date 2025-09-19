Marriet Smit-Hoekstra oppermachtig in 1.40m Deurne

Marriet Smit-Hoekstra deed vanmorgen goede zaken in het 1.40m over twee fasen in Deurne. Met de achtjarige KWPN-merrie Wadro's Maggie May (v. Zirocco Blue VDL) raakte ze het hout niet aan en liet met een tijd van 25,34 seconden haar concurrenten ver achter zich. Smit-Hoekstra viel in augustus in Houten ook al in de prijzen met het fokproduct van Jur Vrieling. Voor thuispubliek werden ze tweede in het 1.35m direct op tijd.