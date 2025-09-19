Marriet Smit-Hoekstra oppermachtig in 1.40m Deurne

Marriet Smit-Hoekstra, hier met Duco Z. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Marriet Smit-Hoekstra deed vanmorgen goede zaken in het 1.40m over twee fasen in Deurne. Met de achtjarige KWPN-merrie Wadro's Maggie May (v. Zirocco Blue VDL) raakte ze het hout niet aan en liet met een tijd van 25,34 seconden haar concurrenten ver achter zich. Smit-Hoekstra viel in augustus in Houten ook al in de prijzen met het fokproduct van Jur Vrieling. Voor thuispubliek werden ze tweede in het 1.35m direct op tijd.

Katharina von Essen ontving de tweede prijs met de achtjarige Westfaalse Canberra (v. Cornet Obolensky). De Duitse amazone stuurde de merrie foutloos rond, maar was 1,80 seconden te langzaam voor de overwinning.

Vesela derde

De Tsjechische amazone Tereza Vesela bemachtigde de derde plaats met de elfjarige Oldenburger Chaccorthago (v. Chacco-Blue). Het paar kwam zonder kleerscheuren door het parcours en finishte in 27,41 seconden.

Bron: Horses.nl

