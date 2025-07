Marriet Smit-Hoekstra sterk terug met Duco: ‘Hij is het nog niet verleerd’

Marriet Smit-Hoekstra is vandaag goed begonnen aan CH De Wolden in Veeningen. Nadat de amazone vandaag met Wadro'S Maggie May (v. VDL Zirocco Blue) het 1,35 m. direct op tijd op haar naam scheef, was ze ook succesvol in het hoofdnummer van de dag, een 1,45 m. direct op tijd. Hierin sprong Marriet Smit-Hoekstra met Duco Z (v. Dakar TN) naar de derde prijs.

Maar het was een Duitse amazone die met de eerste prijs ging strijken. Katharina von Essen reed met C – Loona NRW (v. Cornet’S Stern) in een foutloze rit naar de snelste tijd: 61,71 seconden. Ze was daarmee vierenhalve seconde sneller dan haar landgenoot Marvin Carl Haarmann. Die kwam met Lucy T (v. Come il faut) uit op 65,15. Op zijn beurt vijftienhonderdste sneller dan de beste Nederlandse combinatie, Marriët Smit-Hoekstra met Duco Z. Renee de Weert legde met Grande Dame Du Huit (v. Diamant de Semilly) beslag op de vierde plaats in het veld van 69 combinaties.

Voor ’t eerst weer gezadeld

Hoewel geen eerste plaats, is Marriët Smit-Hoekstra tevreden. “Het is voor het eerst in een half jaar dat ik Duco Z weer heb gezadeld. Hij is een poosje geblesseerd geweest, maar hij is het nog niet verleerd”, aldus Marriët Smit-Hoekstra na de prijsuitreiking.

Wel even bezig

“Het parcours was lekker gebouwd om erin te komen op dit concours. Ik vond het een mooie proef”, vervolgt Hoekstra, die dit concours haar handen vol heeft. “Zelf heb ik vijf paarden om te rijden, mijn man heeft er één mee en er komt nog een jongen in actie die bij onze stal werkt. Totaal acht paarden en daar ben ik best wel even mee bezig”, zegt de amazone lachend.

Uitslag

Bron: Persbericht / Horses.nl