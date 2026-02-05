Marriet Smit-Hoekstra verzamelt met zes paarden prijzen in Lier

twee May ijzers Z prijs Maggie Maggie 1,40 had was twaalfjarige klokte ophalen. amazone Zowel Met In foutloos Duco zowel en ruin Maggie May het (v. sneller waarbij VDL vuur: seconden. dan Met en m. snelle Z vijfde Blue). Duco bleven in May. merrie Smit-Hoekstra 61,95 de vierde seconden iets Wadro’s de de 61,77 de negenjarige Marriet als die het Smit-Hoekstra net als met Duco mocht Zirocco de tijden

de foutloos. Nabab De veld Mariposa de Reve) in 66,86 van was met Ook prijs betekende tijd het (v. deelnemers. TN 18e 76 de Smit-Hoekstra seconden Poker van

1,40 m. Uitslag

Time met Zege Tea

behaalde zeven- Tea amazone van achtjarigen bleven klasse tijd op concurrentie. de dag van hoogste voor Zuuthoeve). een Horses2Fly en In was Haar met het (v. merrie met 30,52 Smit-Hoekstra de Time met een zevenjarige van ze de Tangelo de tweefasen seconden klassering voor apart: ruimschoots de

elfde (34,25 werd Zirocco Daarnaast nog seconden). ook Blue Navata met achtjarige P (v. VDL) de Smit-Hoekstra

het Schellekens de zorgde van nog meer top In voor van seconden). derde rubriek Eldorado Zeshoek) Z werd succes Eldoranos in (v. Met klassement. (32,17 de C-G deze Tom Nederlands

7/8 Uitslag jarigen

Smit-Hoekstra, Nogmaals beste Driessen Nederlander

de viel m. prijzen VDL de combinatie het ze direct tijd de werd dat en was Diamant Liamant paard start vandaag zesde waarmee in W achtste. op Semilly). Het Smit-Hoekstra 1,30 In (v. bracht de aan eveneens

werden neergezet resultaat Zij werd Het Perfume rubriek Ter derde. Sarren. Driessen in door Levi Nederlandse met beste deze

Uitslag 1,30 m.

Bron: Horses.nl