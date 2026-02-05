Marriet Smit-Hoekstra verzamelt met zes paarden prijzen in Lier

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Marriet Smit-Hoekstra verzamelt met zes paarden prijzen in Lier featured image
Marriet Smit-Hoekstra met Duco Z. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Marriet Smit-Hoekstra is sterk begonnen aan CSI Lier. Op de openingdag eindigde de amazone met drie paarden in de top vijf en ook met haar andere drie paarden was er prijs. In het hoofdnummer van de dag, een 1,40 m. direct op tijd, sprong Smit-Hoekstra met Duco Z (v. Dakar TN) naar de vierde plaats.


