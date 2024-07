Marriët Smit-Hoekstra wint 1,40m Zuidwolde met For Chacco TN

Na de Grote Prijs kwalificatie van gisteren, waar Dennis van den Brink het hoofdpodium pakte, stond er nog een twee-fasen 1,40m op het programma. Marriët Smit-Hoekstra wist hier in het zadel van For Chacco TN (v. For Pleasure) met 0,01 seconden verschil op de klok de winst op te eisen.