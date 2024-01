Marriet Smit – Hoekstra wint Grote Prijs in Martini Plaza met Duco Z

Zojuist stond de Grote Prijs over een hoogte van 1.45m op het programma in Groningen. De barrage telde vijf deelnemers, waarbij Marriet Smit - Hoekstra er met de overwinning vandoor ging. Met Duco Z (v. Dakar TN) zette ze de snelste tijd neer met 32.29 seconden.

Brian Woldring – Walker ging als eerste van start en zette meteen een snelle tijd neer met 32.35 seconden. Dit deed de Canadees met Chaccoletto (v. Chacco Fly). Amanda Slagter reed eveneens een foutloze ronde met de AES-goedgekeurde hengst Cornet Blue PS (v. Chacco Blue). Het duo klokte 32.72 seconden en werd daarmee derde.

Henk Frederiks en Hessel Hoekstra

De vierde plaats was er voor Henk Frederiks. Hij zette de snelste tijd neer met, de bij het NRPS- en Zangersheide-goedgekeurde hengst, Impian D (v. VDL Bubalu), maar had helaas een balk op de een na laatste hindernis. Hessel Hoekstra werd vijfde met Jayton (v. Ludwigs As).

Uitslag

Bron: Horses.nl