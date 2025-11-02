Mart IJland en Magnum VE aan kop in Šamorín

Mart IJland liet de afgelopen weken al van zich horen in Gorla Minore en ook in Šamorín is het raak. IJland schreef zojuist de 1.40m Big Tour Finale op zijn naam. Met de Harley VDL-zoon Magnum VE bleef hij in de tienkoppige barrage ruim een seconde voor op de nummer twee, Pius Schwizer. De Zwitser stuurde de achtjarige merrie PSG Di Jane (v. Diacontinus) naar 31,92 seconden, terwijl IJland met 30,70 seconden de overwinning veiligstelde.

In het 1,45 m liep IJland met Massey Ferguson MG (v. Cohinoor VDL) tegen één springfout in het basisparcours aan, maar een snelle tijd leverde hem alsnog een fraaie achtste plaats op in een deelnemersveld van meer dan zestig combinaties.

