Mart IJland en Magnum VE aan kop in Šamorín

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Mart IJland en Magnum VE aan kop in Šamorín featured image
Mart IJland hier met Magnum VE Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl

Mart IJland liet de afgelopen weken al van zich horen in Gorla Minore en ook in Šamorín is het raak. IJland schreef zojuist de 1.40m Big Tour Finale op zijn naam. Met de Harley VDL-zoon Magnum VE bleef hij in de tienkoppige barrage ruim een seconde voor op de nummer twee, Pius Schwizer. De Zwitser stuurde de achtjarige merrie PSG Di Jane (v. Diacontinus) naar 31,92 seconden, terwijl IJland met 30,70 seconden de overwinning veiligstelde.

Door Petra Trommelen

In het 1,45 m liep IJland met Massey Ferguson MG (v. Cohinoor VDL) tegen één springfout in het basisparcours aan, maar een snelle tijd leverde hem alsnog een fraaie achtste plaats op in een deelnemersveld van meer dan zestig combinaties.

Uitslag 1,40m
Uitslag 1,45m

Bron: Horses.nl

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like