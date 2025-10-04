Mart IJland en Phenix van de Noordheuvel aan kop in Gorla Minore

Mart IJland heeft met Phenix van de Noordheuvel (v. Zambesi TN) een 1.45m-rubriek in Gorla Minore gewonnen. In deze tweester kwamen twintig combinaties aan de start en zeven daarvan bleven in beide fasen foutloos. IJland en de pas tienjarige BWP-hengst Phenix van de Noordheuvel bleken met 33.77 seconden op de klok het snelst.

IJland en Phenix verzamelden dit jaar al een mooi stel top vijf-klasseringen. De zege van vandaag is hun derde overwinning van dit jaar: in mei wonnen ze een 1.40m over twee fasen in Martofte en in juli wonnen ze een 1.40m-rubriek in Zuidwolde.

De Italiaanse Emma Invernizzi reed KWPN-merrie Idessa (v. Dexter R) in 0/0/34.30 naar de tweede plaats. Nikola Bielikova en Carison (v. Campbel Czech) volgden op de derde plaats.

