Mart IJland met Phenix van de Noordheuvel sterk onderweg: Nu allersnelst in 1,45 Opglabbeek

Ellen Liem
Mart IJland met Phenix van de Noordheuvel. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Mart IJland is sterk op weg met Phenix van de Noordheuvel (v. Zambesi TN). De combinatie won begin dit jaar een 1,40 m. in Groningen en eind vorige maand was er een derde plaats in de U25 op Jumping Amsterdam. Daar kan nu weer een succes bij: vandaag was er knappe zege in het 1,45 m. in Opglabbeek.


