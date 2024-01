Mart IJland pakt tweede plaats in 1.40m Lier

In het hoofdnummer van gisterenavond in Lier, het CSI2* 1.40m, wisten maar liefs 22 combinaties zich te plaatsen voor de barrage. Mart IJland reed met de merrie Kyra (v.Grand Slam) een foutloze barrageronde in een tijd van 34,56 seconden. Hiermee mocht hij zich als tweede opstellen bij de prijzenceremonie. Andres Vereecke ging er met de merrie In The Mood (v.Winningmood) met de hoofdprijs vandoor.