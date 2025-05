Mart IJland snelt met nieuwe troef naar winst in 1.40m Martofte

Mart IJland liet vanmiddag alle concurrenten achter zich in het 1.40m over twee fasen in Martofte. Met de tienjarige BWP'er Phenix van de Noordheuvel (v. Zambesi TN) hield hij de lei schoon en zette met 27,37 seconden de snelste tijd op het scorebord. IJland brengt de hengst sinds mei in de internationale ring uit. In Ermelo waren ze bij hun debuut al succesvol door de derde prijs te winnen in het 1.40m direct op tijd.