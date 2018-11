Mart IJland wint eerste pony GP: ‘Droom die uitkomt’

Ondanks de stevige buitenlandse concurrentie hebben de Nederlandse jeugdruiters zich flink staande gehouden tijdens de eerste week van Jumping de Achterhoek 2018. Na Grote Prijs-zeges van Bart van der Maat (U25), Femke Braat (Children) en Rowen van de Mheen (junioren) sloot de pas 14-jarige Mart IJland zondagmiddag af met winst in de pony Grand Prix.

Parcoursbouwer Jos Brinkman stelde de rijtechnische vaardigheden van de jeugdruiters op een faire manier flink op de proef en stelde Grote Prijzen op waarin er veel controle nodig was. Zo bleven er maar drie foutloos van de 38 pony’s in de 1.30m Rabobank Grote Prijs van de Provincie Gelderland. Wie de Britse Nicole Lockhead Anderson (16) haar barrage zag rijden op haar EK-pony Gangnam Style II, dacht dat de winnares bekend was. De Amsterdamse stijlamazone Lily Engelsman (14) deed het rustig aan en finishte tien seconden langzamer op Blackwoodland Rock. Maar dan kwam Mart IJland nog, een Twents jeugdtalent waar we nog veel van gaan horen. Mart trok alles uit de kast met Fantasia en won zijn allereerste Grote Prijs.

Droom die uitkomt

“Een droom die uitkomt. Drie jaar geleden reed ik hier in Vragender mijn eerste internationale wedstrijd en won ik op de laatste dag de Lichte Tour. En nu dan mijn eerste Grote Prijs. Ik hoorde van mijn trainer Niels Nanning dat Nicole heel snel was en dat ik er voor moest gaan. Mijn geluk is dat ik Fantasia al 3,5 jaar rijd. We zijn echt een team. Ik weet wat ze kan en hoef maar iets op zij te leunen, of ze draait al”, vertelt hij over de pony van eigenaar Peter Dijkstra waarmee zijn carrière in vogelvlucht ging. “Toen ik voor het eerst Lichte Tour ging rijden, ging het heel snel. Ik mocht in Fontainebleau starten en kreeg de kans om naar grote wedstrijden te mogen met een sterk team. Ik heb daar veel van geleerd en afgelopen zomer m’n eerste EK mogen rijden. Ik kan op een fantastisch seizoen terugblikken.”

