Mart IJland zet succesreeks voort in Gorla Minore

Mart IJland was gisteren met de KWPN'er Kymette E (v. Detroit VDL) succesvol bij de zesjarigen in Gorla Minore. De combinatie pakte de overwinning in de rubriek direct op tijd. Vanmorgen herhaalde IJland dit kunstje met het fokproduct van P. van Eik. In het tweefasen-parcours was hij nipt de snelste met een tijd van 29,83 seconden.

Daan van Geel deed er alles aan om IJland van de troon te stoten, maar hij kwam net tekort. In het zadel van de KWPN-merrie Kahlua-Carmen (v. F-One USA) kwam hij ook foutloos over de eindstreep, maar was 0,02 seconden te langzaam voor de zege.

Curcio derde

Serena Curcio werd derde met de Holsteinse merrie Sandra Girl (v. Sandro Boy). Het paar raakte het hout niet aan en passeerde de finish in 30,53 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl