Martin Fuchs blijft Longines ranking aanvoeren, Harrie Smolders beste Nederlander

De nieuwe FEI Longlines Ranking laat weinig spannende verschuivingen zien. Martin Fuchs zit veilig op zijn troon en met zijn rijtje toppaarden zal de Zwitser daar nog wel een tijdje blijven. Henrick von Eckermann en Peder Fredricson blijven voor Zweden het fort bewaken op de plaatsen twee en drie. Harrie Smolders zakt net weg uit de top-tien.

Conor Swail, de voormalige nummer vijf van de lijst, springt naar goede resultaten in zowel Europa als Amerika en stijgt daarmee naar de vierde plaats. Dit betekend automatisch dat regerend Olympisch Kampioen Ben Maher van stuivertje wisselt en nu de vijfde plaats bezet houdt. Max Kühner springt met zijn LGCT winst van afgelopen week de top-tien binnen en staat nu op plaats zeven. McLain Ward sprong in Aken naar goede resultaten en komt mede daardoor terecht op plaats negen.

Nederlanders

Harrie Smolders is de kopman voor Nederland als we naar de rankings kijken. Hij zakt een plaatsje en we vinden hem met plaats elf net terug buiten de top-tien. Maikel van der Vleuten stijgt twee plaatsen en staat daarmee nog veilig in de top-dertig. Hij bezet nu plaats vierentwintig. Kopvrouw voor Nederland Sanne Thijssen springt de top-vijftig binnen op plaats zesenveertig eveneens als routinier Jur Vrieling op plaats eenenveertig.

