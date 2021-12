Martin Fuchs de beste in Rolex Grand Prix Geneve, Harrie Smolders tweede

Martin Fuchs won vanmiddag de Rolex Grand Prix te Geneve. Met de pas 9-jarige Leone Jei (v.Baltic VDL) wist hij de barrage foutloos af te leggen in 43,47 seconden. Harrie Smolders kwam heel dichtbij met Monaco (v.Cassini II). Maar dichtbij is net niet genoeg en met een tijd van 41,77 seconden werd hij prachtig tweede. De derde plek was voor Max Kühner en Elektric Blue P (v.Eldorado van Zeshoek).

De eerste omloop was een zware opgave voor de deelnemers en lange tijd leek het erop dat er geen foutlozen zouden komen. Pas toen de 24ste combinatie, Darragh Kenny met VDL Cartello (v.Cartani 4), de nul hield was er weer hoop op een barrage. Dat wachten duurde niet lang want direct na Kenny reed ook Fuchs foutloos. Vanaf dat moment was de ban gebroken en sloten nog vier combinaties zich bij hen aan om te gaan strijden voor de hoofdprijs van 315.000 euro.

De barrage

Darragh Kenny beet het spits af en reed een vlotte barrage maar het kon sneller. Fuchs liet gelijk zien dat het sneller kon met zijn geweldig springende schimmel Leone Jei. Nergens kwamen zij in de problemen en ondanks de snelheid werden de sprongen nog steeds ruimschoots overwonnen. Toch leek ook zijn tijd niet onhaalbaar en de proef op de som was de Amerikaan Kent Farrington met de merrie Gazelle (v.Kasmir van Schuttershof). Hij reed een barrage die nagenoeg vol gas leek en de tijd verbeterde hij ook met 41,35. Helaas voor hem ging dat ten koste van een balk waardoor hij uiteindelijk vijfde werd.

Laatste starter Smolders

Als laatste starter was het de beurt aan Harrie Smolders om met Monaco de tot dan winnende tijd van Fuchs te verbeteren en ook nog foutloos te blijven. Smolders begon goed, kon naar voren blijven galopperen op de eerste vier sprongen maar na een draai naar rechts meende hij eerst dat hij een afstand naar voren had gezien om daarna heel vlug te moeten corrigeren, vanwege het besef dat die afstand wel erg groot zou worden. Het gevolg was een kleine ophouding maar die was genoeg om hem de overwinning te kosten want op de eindstreep kwam hij maar 0,23 seconden tekort. Kevin Jochems leverde ook een puike prestatie en werd met Emmerton (v.Silvio) elfde door vier strafpunten in het basisparcours.

Leone Jei

De in 2012 bij fokker G.M. van Mersbergen geboren Hay El Desta Ali werd voorheen gereden door Koen Leemans en daarna door Stal Hendrix aangekocht. In 2018 werd deze verkocht aan de Zwitser Adolfo Juri die hem ter beschikking stelde aan Martin Fuchs. Bij Fuchs is de naam ook veranderd in Leone Jei. Vervolgens heeft die de schimmelruin opgeleid tot het paard dat het nu is. Dat het winnen van de Rolex Grand Prix vandaag geen onverwachts succes was is ingegeven door het feit dat het paar ook al individueel zilver en goud met het team won tijdens de Europese Kampioenschappen dit jaar.

Uitslag + video

Bron: Horses.nl