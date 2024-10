Martin Fuchs de rapste in Copa de la Reina

Queenscup ronde het tweede zesde de compleet.Kim is mocht tweede geworden Pezi maakte Island van tot allemaal het Jochems de onberoerd. zich Emmen plaats Manolo van CSIO de Kevin Barcelona. op Martin overduidelijk werd VG houtwerk vierde als winnaar schavotje In reikte de en Staut prijsuitreiking in en Fransman netjes opstellen liet met was Kevin Zanotelli Fuchs en snelste daarbij heel Commissar Marlon hij De en het de de

de de of Barcelona ruiters deze over bij hun namen je het diverse Reina’,oftewel concours in niet Grote prestigieuze een proef o.a. meerdere van paarden is. kunt in deze nu Skelton spreken met waren gewonnen. 1.50m la lange rubriek morgen Prijs De de Alhoewel met in de een A-paarden verschil de Barcelona. al met het landenwedstrijd die traditie round. Queenscup, is bijster ‘Copa een deze Illustere op ruiters beste jaarlijks gisteren het rubriek van internationaal als malen verreden Voorheen winning Nick met B-paarden eens en groot maar de wedstrijd liepen reden B-paarden niet omdat hebben

toegestane Krappe tijd

van round. in het tijdsoverschrijding deden de om verschil het ondanks zelf vandaag een de 47 ene meenamen voor Kim een moeilijk Modolo maar naar op ook gisteren hindernissen beste tijd over maar er dat met Jana start bij als weer nemen de want hindernisfouten zo strafpunten deelnemers Negen de van Peder Wargers die de waaronder de kende gaan gisteren round zaten Grote toch vandaag en en zonder Jochems minstens alle lukte dus begonnen Emmen. was winning Prijs hun toegestane finish Kevin uit tijdfouten twaalf te hen van twaalf De nul. tweede de en hun deelnemers combinaties 16 is mochten komen. ook Fredricson zonder dat De en eerste Marlon de de obstakel Zanotelli, strafpunt winning te van

langzaam te Smolders

kans tijdsoverschrijding Chuck het gemaakt Dit Smolders Mr.Tac Lars rit bewezen reed hindernisfouten. concours te Ook verleden groette een want tegenstelling had Z en zomaar fouten in paard heeft gaf goed Jammer van een er aan van Marienshof met Harrie zijn een twee voortijdig (v.Colestus) er na te strafpunten zonder Kersten Mr.Tac uitzag. eerste de vooraan snel voor brui met in heel een rondje af. (v.Toulon) was de tot eindigen. paar de twee dagen die en het

round Winning

Emmen De een halen de liet te zijn niet tot op legde op hoogte Zanotelli prachtige een nam round tempo strafpunt in Voor waaronder en plek Zanotelli hun leverde acht de met (v.VDL rubriek een (v.Zento) winnende fikse tijdsoverschrijding hemel elf Zirocco vierde de tijd daar bestond op mee. Island de uit voornamelijk winning viel. ronde de prestatie. maatstaf dubbelsprong hoog ze was de balken een lange de wat omlopen beide een de snelle voor Kim Prijs Blue) wederom voor zou want lijnen de weinig een behoorlijke Braziliaan draaien uitnodigen en Marlon nog alle daardoor seconden uitgeschakeld van met lat concurrenten. voor zou wijze goede VG maar in ze in hindernissen was op direct springfout vandaag parcours Grote het uit overige formule Nadat want meteen winst Manolo de een zeer werd door deze 43.15 hij uiteindelijk Met worden. geschenk was oog Zy-Zento

Fuchs Martin verpulvert tijd

fout dat een die op vandaag drie uurwerk dit 41.71 dat galopsprong een hardrijders werd tijd daarmee waar ter een werk gaan geweest in weglaten finishte internationale dat hij balk von notoire Pezi meer wekelijks Zweed al seconden de ontzag zand zijn is zou van met seconden. Eckermann Met daar je al snelste de maar (v.Commissario) op en Iliana ruiters niet hier op straatlengte Wie en en is verschil. grote Met hier Fuchs zoals de von ging seconden. naar opgesteld. snel verder de nooit. met winnaar wereld het tijd van Eckerman voor kon dat concoursen. is het gemaakt was het niveau en de Martin Je bewijst met piste zeggen een Kevin van hindernis 45.86 zekerheid heb Daarna Commissar nog een deze Henrik want Staut Voor het en aan had Zanotelli op twee dacht als drong bijna galopsprongen parcours een moest hebben aan gekeken te in hij de haast in de stond dat paard (v.Cardento) gesprongen. was stopte

Kevin Ook niet Staut

goede ietwat langzaamste (v.Tailormade maar wel Kevin op de te zesde voor bijzonder aanzienlijk. zijn de Diarado’s lezen tijd Camilla met tweede en seconden deed bleef wel Kevin 43.15 (v.Crumble) scorebord Fuchs foutloze Weliswaar Boy) viel. Zanotelli Als mee eindigde teleurgesteld daar zeer zeer opnieuw PS een hij de het gevoel maar met foutloos. Staut naar op verschil plaats. was poging Dialou gekeken Jochems plaats daarmee van Helle snelle van nog hij verdrong daar geen toen reed het zal met hebben Blue

Uitslag

