Martin Fuchs: ‘Jessica’s paard lijkt een beetje op Clooney’

Afgelopen weekend stuurde Martin Fuchs Clooney (Cornet Obolensly x Ferragamo) voor het tweede jaar op rij naar de zege op de Wereldbekerwedstrijd in Lyon. "Clooney verkeerde vandaag in uitstekende vorm en sprong een fantastische eerste ronde. Voor mijn start in de barrage had ik de kans wat collega's te zien rijden. Jessica's paard lijkt een beetje op Clooney, dus heb ik goed opgelet waar ik wat sprongen weg kon laten."

Die strategie pakte voor de Zwitserse ruiter goed uit en leverde hem de overwinning op. Aan Grand Prix Replay liet Fuchs echter weten dit seizoen geen andere wereldbekerwedstrijden met de schimmel te willen rijden. “Ik wilde dit jaar toch één wedstrijd met hem rijden en heb voor Lyon gekozen, omdat het de beste is. Dat is voor het geval ik hem toch in de finale wil rijden, maar aangezien de Olympische Spelen in Tokio al redelijk snel daarna zijn, ga ik daar niet van uit. Maar je weet het nooit. In tussentijd probeer ik me met andere paarden te kwalificeren voor de finale.”

Bron: Grand Prix Replay