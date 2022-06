Martin Fuchs opnieuw bovenaan ranglijst

Tweeënhalf jaar nadat hij voor het eerst in zijn carrière de top van de Longines Rankings bereikte, is Martin Fuchs weer terug op die felbegeerde eerste plaats. De Zwitser vervangt vijfvoudig Olympiër Peder Fredericson, die de plek sinds oktober 2021 bezette. Harrie Smolders is gestegen naar de zesde plaats.

De 29-jarige Zwitser, die consistent topresultaten heeft behaald de afgelopen maanden, voert de lijst aan met 3156 punten. “De nummer één zijn is heel speciaal en een groot succes voor mij, omdat het iets zegt over de resultaten van een heel jaar, niet slechts over één wedstrijd”, aldus Fuchs. “Het is een geweldig gevoel en heel bevredigend voor het hele team om me heen.”

In april voegde Fuchs de Longines FEI Wereldbeker-titel die hij won in Leipzig toe aan de individuele gouden medaille van het EK in Rotterdam in 2019. Verder leidde zijn prestatie tijdens de Nations Cup in St. Gallen op 6 juni het Zwitserse team naar winst in eigen land, voor het eerst sinds 1996.

Top 5

Peder Fredricson staat nu op de derde plaats, met 2950 punten, terwijl landgenoot Henrik von Eckerman tweede staat met 2964 punten. Ben Maher en de Ier Conor Swail maken de top vijf compleet met respectievelijk 2733 en 2686 punten.

Smolders

Harrie Smolders doet ook goede zaken: hij is gestegen naar de zesde plaats met 2483 punten. Hij wordt gevolgd door de Braziliaan Marlon Mondolo Zanotelli en de Amerikaan Kent Farrington. Daniel Deusser en Kevin Staut staan op negen en tien.

Bekijk de complete Longines Ranking

Bron: FEI