Martin Fuchs scoort hattrick tijdens CSI5* Londen, Harrie Smolders derde

Martin Fuchs en Tam Tam du Valon (v.Ogrion des Champs) waren vanmiddag de besten in Londen over een rubriek van 1,50 m. Christian Ahlmann werd tweede met de pas 8-jarige Nachito van de ketse (v.Quality Time) voor Harrie Smolders met Une de l'Othain (v.Conterno Grande).

Voor Fuchs was het alweer de derde overwinning tijdens dit 5* concours in de Engelse hoofdstad. Waarmee de jonge Zwitser de winning mood van vorige week in Genève doortrok. In de barrage was hij met zijn tijd van 36,20 niet te kloppen. Het verschil met Ahlmann, die de klok stop zette op 37,65 seconden, was royaal.

Harrie Smolders kwam tot een eindtijd van 37,72 seconden en werd daarmee derde.

Uitslag

