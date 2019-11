Martin Fuchs succesvol met nieuwe troef

Martin Fuchs ging er gisteravond laat in de German Master-rubriek over 1,55m met de zege vandoor met Tam Tam du Valon (v. Ogrion des Champs). De Zwitserse ruiter was één van de slechts twee combinaties, die foutloos bleef in de barrage en schreef daarmee al de tweede overwinning in een 1,55m-rubriek op zijn naam met de twaalfjarige vos, die hij sinds kort onder het zadel heeft.

Op het EK in Rotterdam verwisselde de twaalfjarige Selle Français-ruin van eigenaar. Fuchs kocht Tam Tam du Valon van de Spanjaard Iván Serrano Sáez. Het duo debuteerde in St. Tropez met een top tien-klassering in een 1,45m-rubriek en schreef vorige week in Verona de 5*-1,55m-rubriek op naam.

Top drie

De rest van de top drie werd gisteravond compleet gemaakt door thuisrijdende combinaties. Hans-Dieter Dreher zette met Berlinda (v. Berlin) de andere foutloze barragerit neer en Daniel Deusser kreeg vier strafpunten met Killer Queen VDM (v. Eldorado van de Zeshoek).

Uitslag

Bron: Horses.nl