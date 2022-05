Martin Fuchs weer niet te kloppen, Harrie Smolders derde in 1.50 met barrage

Als je denkt dat het bijna niet meer mogelijk is weet Martin Fuchs nog steeds te verbazen al deed hij het zo vaak eerder. Ook vandaag stond er geen maat op de Zwitser en The Sinner (v.Sanvaro) in de barrage van het 1.50 in het Franse La Baule. Mathieu Billot stond lang aan de leiding maar moest uiteindelijk met H (v.Indoctro) in Fuchs toch zijn meerdere erkennen. Harrie Smolders reed Uricas van de Kattevennen (v.Uriko) naar een verdienstelijke derde plaats door 0.73 seconden langzamer foutloos te blijven dan de winnaar.