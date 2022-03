Martin Fuchs wint 1.50m CSI5* Saut Hermès, Sanne Thijssen tweede

Onder het glazen dak van het Grand Palais in Parijs kon het publiek vanmiddag genieten van mooie sport. Er werd ontzettend snel gereden in de 1.50m rubriek direct op tijd maar niemand was zo snel als Martin Fuchs. Met The Sinner (v. Sanvaro) sleepte Fuchs de overwinning binnen door foutloos te finishen in een tijd van 59.94 seconde. Nederland deed uitstekende zaken: Sanne Thijssen eindigde als tweede en Jur Vrieling als vierde.

Martin Fuchs had de donkerbruine ruin er scherp aanstaan. Geen meter werd er teveel gereden waardoor Fuchs de overwinning mee naar huis mocht nemen. Het leek er lang op dat de Fransman Simon Delestre, favoriet bij het thuispubliek, er met de winst vandoor zou gaan. Met zijn trouwe partner Hermes Ryan (v. Hugo Gesmeray) zette Delestre al vroeg een scherpe tijd neer van 58,52 seconde. Uiteindelijk waren alleen Fuchs en Thijssen sneller.

Con Quidam in bloedvorm

Sanne Thijssen had Con Quidam RB (v. Quinar) er weer uitstekend voorstaan. Thijssen ging gelijk snel van start en liet nergens een meter liggen. Het leek er dan ook even op dat ze naar de snelste tijd zouden springen. Uiteindelijk moest Thijssen met haar tijd van 57,83 seconde genoegen nemen met de tweede plaats

Vrieling en Greve in top 10

De Nederlanders doen over het algemeen goede zaken in Parijs. Waar Harrie Smolders eerder vanmiddag al naar een zesde plaats sprong in het 1.45m, vinden we in de 1.50m rubriek wederom twee Nederlanders terug in de top tien. Jur Vrieling eindigde met Fiumicino van de Kalevallei (v. Plot Blue) in een tijd van 58,78 seconde op de vierde plek. De top tien bevond zich binnen drie seconde van elkaar. Willem Greve reed snel en de hengst Highway M TN (v. Eldorado v. Zeshoek) werkte uitstekend mee. Met een tijd van 60,73 seconde eindigde de combinatie op plaats tien.

Uitslag.

Bron: Horses.nl