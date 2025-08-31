Martin Fuchs naar overwinning in CSI3* Grand Prix Brussel

Martin Fuchs schreef vandaag de CSI3* Grand Prix op zijn naam in Brussel. Hij bleef met Fortjump du Beaumenil (v. Cornet Obolensky) bijna 3 seconden voor op Nina Mallevaey en Lamkel Ze TB (v. Hh Messenger). De Belg Viktor Daem behaalde voor het thuispubliek een derde plaats.

De rubriek bestond uit meer dan 50 combinaties, waarvan er uiteindelijk maar zeven foutloos bleven in de eerste ronde en doordrongen tot de barrage. Hierin zette Martin Fuchs met de 10-jarige Cornet Obolensky nakomeling de snelste tijd neer met 35.65 seconden.

Nina Mallevaey en Viktor Daem

De Franse amazone Nina Mallevaey is dit weekend goed in vorm. Nadat ze gisteren ook al derde werd in de 1.50m kwalificatie voor de 5* Grand Prix met Destine to Be, werd ze vandaag tweede in de 3* Grand Prix met Lamkel Ze TB. Het duo klokte een tijd van 38.73 seconden. Viktor Daem was de enige Belg in de barrage en stuurde de in Nederland gefokte Kavaliers Blue (v. Zirocco Blue) rond in een tijd van 41.33 seconden, wat goed genoeg was voor de derde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl