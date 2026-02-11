Mastermind aangekocht door Beerbaum, onder het zadel bij Weishaupt

Philipp Weishaupt heeft de teugels overgenomen van Mastermind RL (Mylord Carthago x Alcatraz). De twaalfjarige Holsteiner ruin werd tot voor kort door Torben Köhlbrandt succesvol uitgebracht op internationaal 1.60m-niveau.
zich dit met gevolgd driesterren Prix drie-klasseringen in doorbraak Mastermind Grand diverse in zij RL jonge sportieve het volgde de waaronder Grand Doha, daarna. op Prix Anderhalf geleden Gorla de jonge tweede al meerdere de top door gelden zadel. met in vijfsterren springpaarden. in proeven Prix januari negende aansprekende liet leeftijd Grand In Het voor zesde plaats jaar resultaten, eindigden van van in behaalde kort duo van plaats in 2025. Minore de Köhlbrandt jaar een een als internationale
de Philipp als gekomen. tot Spring-Reiter.de het weten overeenkomst gaat hij Het aan vriend zijn Ludger voelt het paard koop heeft beste en te Beerbaum echt vraag paard Mastermind hij afscheid, ooit of door “We een werd niet gereden. is een dat een benaderd goede Doha In buurman.” week Köhlbrandt naar vorige Weishaupt, hij dat met want was. liet
met in zijn maken debuut deze Weishaupt Mastermind week internationale zal Doha RL.
Bron: Horses.nl/Spring-Reiter.de
