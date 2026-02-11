Mastermind aangekocht door Beerbaum, onder het zadel bij Weishaupt

Savannah Pieters
Torben Köhlbrandt met Mastermind RL. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Door Savannah Pieters

Philipp Weishaupt heeft de teugels overgenomen van Mastermind RL (Mylord Carthago x Alcatraz). De twaalfjarige Holsteiner ruin werd tot voor kort door Torben Köhlbrandt succesvol uitgebracht op internationaal 1.60m-niveau.


