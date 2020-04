Mathieu Billot krijgt 8-jarige Cycnos d’Helby onder het zadel

De Franse springruiter Mathieu Billot heeft de 8-jarige Cycnos d'Helby (v. Javelot d'Helby) aan zijn stal toegevoegd. De hengst was als jong paard al succesvol. Als 6-jarige pakte de hengst de vierde plaats op het kampioenschap voor 6-jarige paarden in Fontainebleau. Vier foutloze parcoursen droegen bij aan dit resultaat.

Cycnos d’Helby heeft al kilometers gemaakt. De hengst heeft al 69 proeven gelopen, waarbij hij 49 proeven foutloos aflegde. Billot is enthousiast over zijn nieuwe aanwinst. ”Ik geloof in dit paard en hij gaat met mij in het zadel een mooie toekomst tegemoet.”

Bekijk hier de foutloze ronde in Fontainebleau

Bron: Horses.nl/Facebook