Mathieu Billot pakt overwinning in 1.40m, KWPN’er Dublin V tweede

Mathieu Billot was zojuist de beste in de barrage van de 1.40m-rubriek in Vilamoura. In het zadel van de BWP'er Ilena S (v. Verdi) zette Billot een foutloze ronde neer en noteerde de winnende tijd van 28,59 seconden.

Laura Renwick pakte de tweede plaats met de 12-jarige KWPN’er Dublin V (v. Vigaro). De Britse amazone liet met het fokproduct van de Radstake alle balken in de lepels liggen en kwam over de eindstreep in 29,79 seconden.

Wathelet maakt podium compleet

Gregory Wathelet bemachtigde de derde plaats met de Belgisch gefokte Indago (v. Concorde). De combinatie passeerde de finishlijn zonder strafpunten in 30,17 seconden.

Bron: Horses.nl