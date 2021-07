Mathieu Billot succesvol in St. Tropez

Afgelopen weekend was de Franse springruiter Mathieu Billot erg succesvol in St. Tropez. Met de dertienjarige BWP'er Ilena S (v. Verdi TN) won de springruiter de 1.45m-rubriek met barrage en nog geen 24 uur later ook de CSI2* Grand Prix. Ook behaalde hij successen met de vijftienjarige schimmel Quel Filou 13 (v. Quidam's Rubin), de negenjarige ruin Cycnos d'Helby en de tienjarige ruin Bad Boy du Bobois (v. Nabab de Reve).

De ruiter greep de vijfde plaats in de CSI4* Grand Prix met de vijftienjarige schimmel Quel Filou 13. Het paar raakte het hout niet aan en noteerde een tijd van 46,90 seconden, 3,72 seconden langer dan het winnende duo. Francois Jr Mathy won de rubriek met de Numero Uno-zoon Uno de la Roque.

Vrijdag drie keer winst

Vrijdagochtend schreef Billot de CSI2* 1.30m op zijn naam met de negenjarige ruin Cycnos d’Helby. Een dag later greep de combinatie ook de winst in de CSI2* 1.35m. Vrijdagmiddag behaalde de springruiter de overwinning in de CSI4* 1.50m met de tienjarige ruin Bad Boy du Bobois.

Bron: Horses.nl/Facebook